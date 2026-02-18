EXILE／FANTASTICS佐藤大樹（31）と俳優本郷奏多（35）が、4月11日放送開始の東海テレビ・フジ系ドラマ「時光代理人」（土曜午後11時40分）で、ダブル主演を務めることが17日、分かった。2人は初共演となる。原作は中国のプラットフォーム「bilibili」で総再生数8・5億回を記録した同名アニメ。写真の撮影者に憑依（ひょうい）しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と、写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本