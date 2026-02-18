ライムントのジャンプで暫定1位に立っていたドイツからも不満の声が上がった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪でスキージャンプの新種目として行われた男子スーパーチームは、3回目の第2グループ途中で、悪天候により打ち切りというまさかの結末を迎えた。競技最終盤、残り3人のジャンプが行われないまま、2回目までの成績により順位が決定。当然、予想外の裁定によりメダルを逃すこととなった出場国の関係者にとっては納得