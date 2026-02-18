◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 ジャンプ男子スーパー団体（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月16日プレダッツォ・ジャンプ競技場）男子スーパー団体（ヒルサイズ＝HS141メートル）が16日に行われ、小林陵侑（29＝チームROY）と二階堂蓮（24＝日本ビール）の日本は6位だった。悪天候のため最終3回目の途中で打ち切りとなり、2回目までの成績で順位が確定する“異例決着”となった。国際スキー・スノーボード連盟で