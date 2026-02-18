河〓直美監督（56）は、22年の東京五輪公式記録映画「東京2020 SIDE：A、B」以来4年ぶりの新作映画「たしかにあった幻」のメインキャストに、寛一郎（29）を起用した。寛一郎とは、自身が俳優として出演し、25年の第38回東京国際映画祭で主演の福地桃子（28）とともに日本人として11年ぶりに最優秀女優賞を受賞した「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）で、義理の親子を演じた関係性だ。その寛一郎への思いと、自身が監督として、