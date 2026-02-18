ツインズが１７日（日本時間１８日）、一昨年１５勝した右腕エースのパブロ・ロペス投手（２９）が右肘尺側側副靭帯断裂したと発表した。米メディアによるとロペスはセカンドオピニオンを求めているが、シーズン終了となるトミー・ジョン手術などを受ける可能性もあるという。ロペスはキャンプでのブルペン練習後、肘に違和感を覚えたため、医師団の診断を受けた。上腕二頭筋（ＵＣＬ）断裂の大半は外科手術による修復を必要と