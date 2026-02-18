浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕する。今年、1級車に乗り代わった浅倉樹良（じゅらん、26＝伊勢崎）。すでに2度の優勝を決めており、順風満帆と思いきや、本人の意識はそうでもない様子。「コーナーが思うように乗れていない。マシンの向きの変化がワンテンポ遅れてしまう」。本当にわずかなタイミングのようだが、1級車をまだ自分のものとできていない。そんな悩める浅倉の勇気の元となっているの