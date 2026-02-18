◇ミラノ・コルティナ冬季五輪17日に予定されていたスロープスタイル女子決勝は大雪のため、開始約2時間前に同日中は実施しないことが決まった。日本勢ではビッグエア金メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）、岩渕麗楽（バートン）、深田茉莉（ヤマゼン）の3人が出場予定だった。スロープスタイルは予選も大雪予報のため、当初の予定を1日前倒しして15日に実施されており、再び天候に左右される結果となった。