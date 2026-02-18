浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕する。オート界屈指のスタート力を誇る鈴木宏和（39＝浜松）は、地元浜松で行われた昨年大会で優出2着と奮闘。優勝した青山周平には一歩及ばなかったが、上がりタイムは3秒337と破格の数字だった。もちろん、今年は昨年以上の結果で悲願のSG初V達成を見据えている。前節の山陽G1は「全然良くなかった」と振り返ったが「走路が変わるから」と切り替えはできている様子。