コレサワが、2026年3月18日にデジタルシングル「最後のべんとう」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、株式会社ロッテ「ガーナチョコレート」によるプロジェクト「#ラス弁返しガーナ」のテーマソングとして書き下ろされ、卒業目前の学生をテーマに、今までお弁当を作ってくれた家族への感謝を綴った楽曲になっているという。温かくて少し切ない歌詞を、軽快なロック調のサウンドに載せた楽曲に仕上がっているとのことだ。