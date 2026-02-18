日本ハム・楽天でプレーし、昨年は韓国ハンファで大活躍し、総額３０００万ドル（約４６億円）でブルージェイズと３年契約。５年ぶりのメジャー復帰を果たしたコディ・ポンセ投手（３１）が、１７日（日本時間１８日）、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンで初のライブＢＰに登板。巨人からポスティングシステムで入団した岡本和真内野手から空振り三振を奪うなど、順調な調整ぶりをみせた。ＮＰＢとＫＢＯを経て、メジャーに