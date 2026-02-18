気象台は、午前4時24分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表（雪崩注意報） 18日04:24時点宗谷地方では、18日昼前から風雪に、18日昼前から19日明け方まで大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への着雪に、19日までなだれに注意してください。【なだれ