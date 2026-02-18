◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し１０個（金２、銀４、銅４