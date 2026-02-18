シンガー・ソングライターで俳優の星野源が１７日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）に出演し、３月３１日の放送をもって同番組を終了することを伝えた。番組中盤、星野は３月３１日に最終回を迎えると明かした。「そうなんです、はい。ついに発表させていただきました。そうなんです。１０年でございます。ちょうど１０年。今度の３月３１日の放送をも