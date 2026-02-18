札幌・東警察署は2026年2月17日、札幌市白石区に住む無職の男（45）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は去年(2025年)7月、札幌市東区の書店でコミック本19冊（販売価格合計1万4575円）を盗んだ疑いが持たれています。犯行の翌日に、店長から「防犯カメラでコミック本の万引き被害が発覚した」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は所持していたボストンバッグに本を入れたということです。警察は、防犯カ