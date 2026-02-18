札幌・北警察署は2026年2月17日、札幌市北区に住む無職の男性（72）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は17日午後7時ごろ、札幌市北区の共同住宅内で、共同住宅の管理会社役員の男性（57）の膝を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。男は男性からの通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。調べに対し男は「私が住む共同住宅のオーナーのことを蹴る暴行をしました」と容疑を認めています。警察は暴行