ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮのベーシストでステージ４の肺がん治療中の上野博文（６０）が１７日、都内で現状を説明するとともに、故郷の栃木県真岡市のアンバサダー就任を報告した。昨年７月初旬にがんが見つかり、数カ所に転移が認められた。投薬治療を続けながら全国ツアーのステージに立つ上野は「体力が心配なのでできるだけウオーキングとか、体を動かして。頑張っています」と笑顔で、アンバサダーについて「講演会で