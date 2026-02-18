ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５３円台前半に伸び悩んでいる。本日の為替市場はドル高が優勢となり、一時１５２円台に下落していたドル円も１５３円台後半まで買い戻される場面も見られた。しかし、ドルの買い戻しも一服する中、次第に上値が重くなっている。 一部からは、貿易加重ベースで見ると円安は底を打ったように見えるとの指摘が出ている。口先介入が市場心理の重しとなり、日本の当局は事実上の防衛ラ