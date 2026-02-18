ブルージェイズの岡本和真外野手（２９）が、キャンプ２日目の１７日（日本時間１８日）、ライブＢＰで、日本ハム、楽天でプレーし、今季メジャーに復帰したコディ・ポンセ投手から、左翼に”認定大ファウル”となった惜しい当たりを放つなど、３投手と対戦し、３打数１安打だった。フリー打撃では２７スイングで２本の柵越え。早出特守に加え、居残り走塁練習と精力的に汗を流し、２１日（同２２日）のオープン戦初戦（対フィリ