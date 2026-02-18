「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。高木美帆は今大会個人の５００ｍ、１０００ｍに続いて３つ目の銅メダル。通算五輪メダルは１０個に到達した。五輪で１８年平昌五輪マススタート金メダリストで姉の高木菜那はこの日、中継の解説。自身も美帆とと