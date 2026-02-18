コレサワが、デジタルシングル「最後のべんとう」を3月18日に配信リリースする。 （関連：コレサワ、誰かの“人生”に寄り添う求心力解釈の余白を与えるワンマンショー『コレシアター05』の真髄） 同楽曲は、株式会社ロッテ『ガーナチョコレート』によるプロジェクト『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして書き下ろされたもの。卒業目前の学生をテーマに、今までお弁