韓国チアリーディング界を牽引する人気者で、韓国Ｋリーグ・FCソウルのチアチームなどで活躍するアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。まさかのチャイナドレス姿を披露し、ファンの度肝を抜いた。28歳の９頭身チアは中国の春節のタイミングで新年を祝うメッセージを漢字で綴り、複数の写真を投稿。深いスレッドの入った緑色のチャイナドレスを着こなし、図抜けた美貌とプロポーションを誇示している。 台湾プ