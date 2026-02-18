ステージ4の肺がんを公表中の「T―BOLAN」のベーシスト上野博文（60）が17日、地元・栃木県真岡市のアンバサダー就任式に出席した。イベント後の取材で、徐々にがんが小さくなっていると明かした。バンドの“ラストツアー”を銘打った47都道府県ツアーの最中。客席からの「上野コール」に日々元気をもらっており、当初5センチほどあった肺の影も公演を重ねるたびに小さくなっていった。「コールは慣れておらず反応にも困ります