ロックバンド・Ｔ―ＢＯＬＡＮのベース・上野博文が地元である栃木・真岡市のアンバサダーに就任し、１７日に都内で就任の意気込みと現在の病状について語った。各分野で活躍する市の出身者などを通じて、真岡市に関する情報を市内外に発信し、市のイメージアップや各分野の振興を図ることを目的としており、上野は「これから何ができるのか模索中。イチゴが優目なので、そういう名産品とかアピールしていければ」と語った。