女優の南果歩（６２）が１７日、都内で新刊エッセー「還暦スマイル人生を笑顔で生きるために必要なこと」（小学館、１８日発売）の出版記念パーティーを行い、パーティー後にスポーツ報知などの取材に応じた。２度の離婚歴がある南。結婚はもうこりごりかと思いきや、「結婚って悪いものではない」と本の中でも触れている。時間を共有できるパートナーは「やっぱりいた方がいいと思う」という願望を込めて明かした上で「いろ