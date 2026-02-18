女優の南果歩（６２）が１７日、都内で新刊エッセー「還暦スマイル人生を笑顔で生きるために必要なこと」（小学館、１８日発売）の出版記念パーティーを行った。還暦にちなみ“赤のちゃんちゃんこ”ならぬ、真っなドレス姿で登場。南は２０１６年に乳がんを克服している。今年で１０年になる。「もちろん、再発のこわさは、いまもあります。１年に１回チェックアップします。大々的に。そのときは、やっぱりすごく緊張するし