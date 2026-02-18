女優の南果歩（６２）が１７日、都内で新刊エッセー「還暦スマイル人生を笑顔で生きるために必要なこと」（小学館、１８日発売）の出版記念イベント後に取材に応じた。乳がん（２０１６年）、重度のうつ病（１７年）、２度目の離婚（１８年）と試練続きの５０代を過ごした南。今だから語ることのできる話が次々に出てくる内容で絶望と再生、笑顔でいられる今がつづられる。「いろんな苦しいことを受け入れる中で、やっぱり