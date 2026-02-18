ロックバンド「Ｔ−ＢＯＬＡＮ」のベース・上野博文が１７日、栃木・真岡市のアンバサダーに就任し、都内で取材に応じた。故郷のアンバサダーに就任し「頑張って真岡市のためにできることを見つけたい」と決意。「（名産品の）いちごをアピールできたらなと思います」と誓った。上野は昨年９月に所属事務所を通じて肺がんのステージ４であること、体の数か所に転移が認められていることを公表。投薬治療に臨みながら、同月から