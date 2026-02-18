ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」のベース・上野博文が１７日、故郷の栃木・真岡市のアンバサダーに就任した。その後、都内で取材に応じ、昨年９月に公表した肺がんの病状について語った。上野は昨年９月に所属事務所を通じて肺がんのステージ４であること、体の数か所に転移が認められたことを公表。投薬治療に臨みながら、同月からスタートしたバンドのライブ活動終了前ラストとなる４７都道府県ツアーでパフォーマンスを披露