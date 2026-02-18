sumika「Lovers」が、2月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数は72万4224回を記録。累積再生数は2億59万3860回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】sumika「Lovers」MV本作は、バラエティー『痛快TV スカッとジャパン』（フジテレビ系）のコーナー「胸キュンスカッと」で使用された。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット