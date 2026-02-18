back number「ハッピーエンド」が、2月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数は324万5931回を記録。累積再生数は5億181万7210回となり、自身通算3作目【※】、オリコン史上40作目の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】唐田えりかが名演…back number「ハッピーエンド」MV本作は、俳優・福士蒼汰が主演、小松菜奈がヒロインを演じた映画『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016年