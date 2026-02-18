aiko「カブトムシ」が、2月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数は75万5205回を記録。累積再生数は2億58万5490回となり、「花火」に続く、自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】aiko「カブトムシ」MV本作は、バラエティー番組『ジョビれば!?』（フジテレビ系）のエンディングテーマとして起用されていた。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりス