5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの新曲「爆裂愛してる」が、最新の2月23日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で5位に初登場した。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも週間再生数は741.1万回（7,411,128回）。これまでの「好きすぎて滅！」の653.2万回（6,531,520回、2025/11/10付）を上回り、自己最高初週再生数を記録した。本作「爆裂愛してる」と「好きすぎて滅