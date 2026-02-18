イタリアに敗れ、引き揚げる小野寺（左）と小林。1次リーグ敗退が決まった＝コルティナダンペッツォ（共同）カーリング女子のフォルティウスは23歳の小林未奈が、イタリア戦にセカンドで初出場した。控えメンバーとしてチームを支える若手は、不振のチームで流れを変えるために起用。ただショット成功率は76％といまひとつの出来で「最初は震えるほど緊張した。自分のプレーに納得していない。悔しい」と唇をかみしめた。2020