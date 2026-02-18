Kis-My-Ft2の新曲「UNISON」（ユニゾン）が、18日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において1位に初登場。2016年に「デジタルアルバムランキング」からスタートした「オリコン週間デジタルランキング」【※1】【※2】において、自身初の1位を獲得した。【画像】あれから15年…「茶封筒の日」にリリースされる「UNISON」ジャケット【※1】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デ