藤井風「旅路」が、2月18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数112万5194回を記録。累積再生数は2億35万2234回となり、自身通算6作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【動画】藤井風「旅路」ミュージックビデオ本作は、俳優・高畑充希が主演を務めたドラマ『にじいろカルテ』（テレビ朝日系）の主題歌として起用されていた。【※】藤井 風の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「