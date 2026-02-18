米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を22週連続に伸ばし、YOASOBI「アイドル」と並ぶ、歴代3位タイ、ソロアーティスト歴代単独1位記録を自己更新した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間再生数は1117.2万回（11,171,569回）。2025年9月29日付から22週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続