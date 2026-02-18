ロックバンドT−BOLANのベーシスト上野博文（60）が17日、故郷の栃木・真岡市のアンバサダーに就任した。現地での就任式に出席後、都内で取材に応じた。15年、自宅でくも膜下出血に倒れた。発見までに5日かかり生死をさまよったが、生還した。そして“ラストツアー”と銘打った現在開催中の47都道府県ライブツアー「T−BOLAN LIVE TOUR 2025−2026終章SING THE BEST HIT JOURNEY 47」の開幕約2カ月前、ステージ4の肺がんが発覚。脳