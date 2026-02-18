ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ５日目で野手組のキャンプインとなった１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設の球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ２度目のライブＢＰ登板となり、打者８人に対して３３球を投げて安打性３本、２三振という結果だった。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する山本は、キャンプ初日の１