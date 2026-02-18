イタリアに敗れ、引き揚げる吉村。1次リーグ敗退が決まった＝コルティナダンペッツォ（共同）カーリング女子のフォルティウスは格下のイタリアに競り負け、1次リーグで上位4チームが進める準決勝への道が途絶えた。2018年平昌五輪から2大会連続メダルのロコ・ソラーレに続く表彰台には遠く及ばず、スキップの吉村紗也香は「悔しい気持ちでいっぱい。結果を受け止める」と声を詰まらせた。大会を通じてショットがつながらず、主