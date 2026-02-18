レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は17日（日本時間18日）、キャンプ地フォートマイヤーズの球団施設でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。1打席目はメジャー125勝の右腕グレイの2球目を捉え、右中間に二塁打性の打球。2打席目は左腕アーリーに左飛だったが、最後の3打席目は右腕スレイテンを捉えて鋭い打球の中前打を放った。3打数2安打といい結果が出ただけではなく、スイング、身体の動きには明らかにキレがあ