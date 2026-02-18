ドジャース・大谷翔平投手（３１）が野手組キャンプ初日の１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ初の実戦でのマウンドとなり、打者４人と対戦して18球を投げ、投手強襲の中前安打、遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振という結果だった。大谷は２日（同３日）から同施設で自主トレ。バッテリー組キャンプ初日だった１３日（同１４日）にはブルペン入り