【イタリア・ミラノ１７日（日本時間１８日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）３位決定戦（ミラノスピードスケート競技場）で銅メダルを獲得した日本のエース・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、集大成の一戦に向けた思いを語った。準決勝はオランダに０秒１１差で敗れたが、３位決定戦は米国に快勝。同種目では３大会連続の表彰台となった。高木は「先頭を引っ張らせてもらった