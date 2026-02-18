【イタリア・ミラノ１７日（日本時間１８日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）３位決定戦（ミラノスピードスケート競技場）が行われ、日本は銅メダルを獲得。?中間管理職?の役割を担った佐藤は、強い覚悟でスタートラインに立っていた。オランダに敗れた準決勝は堀川桃香（富士急行）を起用したが、３位決定戦は野明花菜（立大）を投入。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明、佐