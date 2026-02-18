ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がバッテリー組キャンプ５日目で野手組キャンプ初日の１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でブルペン入りした。朗希はキャンプ初日だった１３日（同１４日）にブルペン入り。１５日（同１６日）にはライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、打者のべ３人に対して１７球を投げ、１三振を奪って最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークする順調な仕上がりを見