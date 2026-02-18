◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム（SP）が始まり、中立選手のアデリア・ペトロシアン選手が登場しました。ペトロシアン選手は昨年9月の五輪最終予選で優勝した、ロシア選手権3連覇中の18歳。今大会は第1組の全体2番目に登場すると冒頭のダブルアクセル、さらにトリプルルッツを成功させます。