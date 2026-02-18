きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは一時１．１８ドル割れを試す動きが見られたものの、いまのところ１．１８ドル台は維持している。ただ、これまでサポートされていた２１日線を下回る展開が見られており、下値警戒感は高まっている。一方、ユーロ円は一時１８０円台に下落していたものの、１８１円台半ばまで戻す展開。 次第に上値が重くなってきているユーロだが、今後１年で