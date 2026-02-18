◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子SPが17日（日本時間18日）に行われ、ロシアのアデリア・ペトロシャン（AIN）が2番滑走で登場し、72・89点をマークした。冒頭でダブルアクセルを着氷。続く3回転ルッツ、後半のフリップ―トーループも降り、最後は鋭いスピンで締めくくった。大きなミスなく滑りきり、歓声が沸き起