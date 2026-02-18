ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は17日（日本時間18日）に行われる。悲願の金メダル獲得へ、坂本花織が出陣する。第1滑走は日本時間午前2時53分。ビクトリア・サフォノワ（AIN）が務める。日本勢では、中井亜美が第4組、坂本と千葉百音が最終第5組で登場する。メダル争いで日本のライバルになるのが米国勢。“ブレード・エンジェルズ”の愛称がつけられたア