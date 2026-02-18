◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男女スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）ミラノ・コルティナ冬季五輪組織委員会は17日、延期となったスノーボード女子スロープスタイル（SS）決勝を18日午後2時30分（日本時間同10時30分）から実施すると発表した。また、同種目の男子決勝の開始時間を18日午前11時20分（同午後7時20分）に変更することも発表した。女子決勝は17日にリビー