スピードスケート女子団体パシュートミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。テレビ中継では高木美帆の姉・菜那さんが解説で登場。“高木家”の事実をサラリと報告し、ネット上に衝撃が走った。美帆はこの銅メダルで、五輪通算10個目のメダルとなった。2018年平昌の団体パシュート、22年北京の1000メートルでそれぞれ金メダル。そのほか銀メダル4つ、銅メダル4つ